Bari, professore mette una nota a una studentessa, i parenti dell'alunna vanno a scuola e lo picchiano: arrestato un 34enne

Il professore aveva "osato" metterle una nota perché, arrivata in ritardo in classe, disturbava la lezione. E lei - almeno a quanto raccontato dal docente di diritto ed economia dell’Istituto 'Majorana' di Bari - gli aveva promesso vendetta. Alla terza ora del 23 settembre scorso due persone avevano fatto irruzione in aula e lo avevano schiaffeggiato per punirlo. E ora un 34enne, un parente dell'alunna, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia. L'uomo è accusato lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, violenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.

Le minacce e l'aggressione

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il 23 settembre il docente aveva terminato una lezione e si era spostato in un'altra classe. Qui è stato raggiunto dal parente di un'alunna che si era introdotto con prepotenza nella scuola in compagnia di un complice non ancora identificato. Entrambi hanno intimato al professore di uscire. Quando il docente li ha raggiunti nel corridoio, il 34enne, dopo averlo minacciato in dialetto barese («professore, non ti permettere mai più di fare una cosa del genere»), lo avrebbe colpito ripetutamente con schiaffi sul volto. L'aggressione sarebbe terminata solo quando qualcuno dei presenti hanno detto che avrebbero chiamato la polizia. I due uomini, a quel punto, si sono allontanati. Al docente, che ha dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario, sono state riscontrate lesioni sul volto guaribili in sei giorni. Il presunto responsabile dell'aggressione è stato identificato anche grazie all'ausilio delle immagini delle telecamere dell'istituto.