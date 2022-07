Bari: mamma ha un malore, cade dalle scale e muore. In braccio aveva la figlia di 24 giorni (ricoverata ma non è grave)

Dramma a Bari. Una donna di 34 anni è morta nella notte dopo essere caduta per le scale mentre era con la figlia di 24 giorni in braccio. La bambina, a quanto si apprende, è in buone condizione, attualmente ricoverata in osservazione nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari.

È accaduto intorno alle 3.30 del mattino, quando è arrivata al 118 la segnalazione di quello che sembra un incidente domestico. La donna, dopo essere scivolata o a seguito di un malore, sarebbe caduta dalla scala a chiocciola interna all'appartamento, nel quartiere Palese di Bari. Avrebbe battuto violentemente la testa. È deceduta in ambulanza nel trasporto da casa al Policlinico.