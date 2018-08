Barca a vela si rovescia, salvata dall'equipaggio della motonave per le analisi del mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La motonave Ermione di Arta Abruzzo si è ritrovata inaspettatamente protagonista, ieri, di un’operazione di salvataggio in mare al largo di Francavilla. Erano quasi le 14 quando, di rientro dal monitoraggio marino-costiero programmato nella zona di Ortona-San Salvo-Vasto, in corrispondenza della foce del fiume Alento si è imbattuta in un’imbarcazione in evidente difficoltà. L’equipaggio composto dal comandante Paolo De Iure, dal pilota Nicola Febo e dai tecnici Pamela Perez e Simone Batilde ha avvistato una barca a vela alla deriva: partito dal circolo nautico di Francavilla, lo scafo era capovolto a circa un miglio e mezzo dalla costa. L’equipaggio, composto da tre persone, dopo vari tentativi infruttuosi di rigirare lo scafo, era piuttosto provato.Allertata prontamente la Guardia Costiera via radio, l’equipaggio dell’Ermione ha abbordato l’imbarcazione e recuperato i tre velisti, accertandosi che fossero fuori pericolo e in buone condizioni. Lo scafo è stato rimesso in posizione per riprendere la navigazione ed è stato scortato dal mezzo nautico di Arta verso acque più sicure, in prossimità della terraferma. La Guardia Costiera, che nel frattempo aveva inviato sul posto una motovedetta, ha ringraziato il personale di Arta per il soccorso prestato all’imbarcazione in difficoltà. Informato dell’accaduto, il Direttore Generale dell’Agenzia Francesco Chiavaroli ha rivolto parole di stima ed elogio all’equipaggio dell’Ermione.