Barbecue in giardino a Bologna, violati i divieti anti-smog: multa da 200 euro al proprietario di casa

Può un semplice barbecue costare 200 euro di multa? Sì, soprattutto se si decide di grigliare all’aperto nei giorni «proibiti». I divieti antismog, attivi a Bologna come in gran parte dell’Emilia-Romagna dall’inizio di ottobre fino alla fine di aprile, non vanno a colpire soltanto i veicoli diesel più inquinanti e le auto a benzina meno moderne ma anche le braciate.





Una decina di giorni fa nelle prima periferia di Bologna, un calabrese non ha resistito al richiamo della brace. Domenica 19 marzo, nella prima periferia della città, un trentenne ha preparato una grigliata a base di costolette e salsicce nel suo giardino.

Alle ore 14 i vigili urbani hanno bussato alla porta del trentenne ed emesso sentenza senza appello: «In giornata festiva dichiarata dalla Regione Emilia-Romagna con misura emergenziale antismog utilizzava il barbecue al fine di grigliare carne». Entro il 19 maggio il giovane potrà pagare la sanzione nella misura ridotta di 200 euro. Oppure potrà opporsi, rivendicando il suo diritto inviolabile al barbecue.

Il perché della multa

I divieti antismog, attivi a Bologna come in gran parte dell’Emilia-Romagna dall’inizio di ottobre fino alla fine di aprile, non vanno a colpire soltanto i veicoli diesel più inquinanti e le auto a benzina meno moderne. Tra le misure emergenziali in caso di aria irrespirabile, infatti, scatta anche il divieto di «combustioni» all’aperto. E così può capitare di finire multati per una salsiccia grigliata di troppo.