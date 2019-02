di Simone Pierini

bimba di 22 mesi picchiata dal compagno

La bimba sta migliorando

«Mi ha chiamato, dicendomi che stava male e quando sono arrivata era priva di sensi e con la faccia verde, segno evidente di ematomi. Ho provato a vedere se reagiva ma faceva solo scatti improvvisi con le braccia e niente di più, mentre lui piangeva». Queste le parole del Federico Zeoli che la polizia ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, originario della provincia di Campobasso e disoccupato, ha prima negato, poi ammesso le sue responsabilità.ed è ricoverata in rianimazione all'ospedale Bambino Gesù, dopo essere arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni nella notte di mercoledì: il bollettino medico sulla piccola riporta che i parametri cardio-respiratori sono stabili, la bimba è stata estubata, è cosciente e respira da sola. «Non era mai stato aggressivo con loro e con me, non ha mai alzato la voce - dice la donna - Ai miei occhi era una persona che ci voleva bene e in questi 2 mesi non aveva mai dato un accenno di violenza. Altrimenti non gliel’avrei mai lasciate in mano. Quelle sono le mie bambine, il mio sangue. E lui non doveva farlo. I bambini non si toccano».«Da allora non l’ho visto più - prosegue la mamma - ma. Se ha problemi, perché sicuramente ce li ha, si sfogasse con altri. Deve pagare, giorno dopo giorno, finché non muore e io non lo perdonerò mai. Deve marcire là dentro. Per lui provo odio e schifo».«Purtroppo mi stanno facendo passare per la persona cattiva che non sono - dice ancora - Ho un passato un pò così, ma ho sempre fatto tutto per il loro meglio. In queste ore mi stanno arrivando messaggi, sul telefono e su Facebook, nei quali mi dicono che sono cattiva e che non sono degna di essere madre. Io smentisco tutto quanto detto dai giornali, perché le mie figlie le amo più della mia vita. Ho combattuto per averle e per crescere. E combatterò per far capire a tutti che non sono quella che dicono».