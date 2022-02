Sparatoria a Milano tra bande rivali: arrestato il rapper Kappa_24K

Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato il 32enne rapper milanese Kappa_24K, per detenzione e porto sulla pubblica via di arma comune da sparo ed esplosione in aria di più colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico affollato. In una sparatoria dell'8 gennaio, in piazza Monte Falterona, era rimasto ferito un egiziano di 26 anni. La sparatoria era avvenuta nell'ambito dello scontro tra due gruppi rivali degenerato, secondo gli investigatori, per futili motivi. Islam Abdel Karim, in arte Kappa24K, 32 anni, è nato in Egitto e cresciuto a San Siro.

La sparatoria che ha portato in carcere Kappa_24K, secondo gli investigatori della Squadra Mobile di Milano, è riconducibile a una lite per la ripartizione delle commissioni discografiche destinate ai vari gruppi rap. Gli agenti, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Milano, hanno eseguito alcune perquisizioni alla ricerca di armi da fuoco e munizioni in zona San Siro, a Legnano e a Motta Visconti. In relazione alla sparatoria, la Polizia di Stato aveva già arrestato un noto pregiudicato milanese di 51 anni per tentato omicidio e le indagini condotte dagli agenti della Seconda sezione della Squadra Mobile milanese hanno appunto scoperto che quella sera si era verificato uno scontro fra due gruppi rivali che si erano subito allontanati dopo l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco. La Polizia Scientifica aveva analizzato sette bossoli trovati a terra di diverso calibro.

L'8 gennaio, nel pomeriggio, i due gruppi si erano resi protagonisti di una rissa nella quale Kappa_24K e i suoi amici avevano avuto la meglio. Il gruppo rivale, poi, con il 51enne che è stato arrestato, era andato in piazza Monte Falterona per vendicarsi. L'egiziano 26enne era stato rimasto ferito gravemente dal pregiudicato e Kappa_24K aveva risposto esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco con una pistola detenuta illegalmente.