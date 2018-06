Sono tornate in azione, ma sono state prese in flagranza di reato dagli agenti della Polfer, due delle componenti della cosiddetta, specializzata in furti con destrezza. L'ultimo episodio è accaduto in Stazione Centrale a Milano dove gli agenti hanno arrestato una bosniaca di 36 anni ed indagato la complice, una connazionale minorenne, per tentato furto ai danni di turisti orientali mentre si trovavano sui tapis roulant della stazione.La donna, con l'aiuto della complice che ha coperto i suoi movimenti, è riuscita ad aprire lo zaino di uno dei turisti cercando di estrarre il portafoglio. Le due ladre sono state individuate dai poliziotti dell'antiborseggio della Polizia Ferroviaria che le stavano già osservando da alcuni minuti. Sono intervenuti e hanno bloccato le donne nella flagranza del furto. La vittima non si era accorta di nulla tanto che è rimasta meravigliata vedendosi circondata dalla Polizia. La donna è stata arrestata mentre la minore è stata indagata e affidata a una zia.