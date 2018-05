Bambino scompare durante gita scolastica: ritrovato nel bosco dopo 3 ore

È stato ritrovato dopo circa tre ore di ricerche e in buone condizioni di salute il bambino di una scuola di Follonica (Grosseto) che si era allontanato improvvisamente in una zona boschiva nei pressi di Scarlino (Grosseto) durante una gita scolastica. I vigili del fuoco lo hanno ritrovato a diversi chilometri di distanza rispetto al punto da dove si era allontanato.



Il bambino di 11 anni era in gita con la propria classe in località Portiglioni, nel comune di Scarlino (Grosseto): da quanto emerso il ragazzino si è allontanato dal resto del gruppo, forse addentrandosi nel bosco, e si è perso. Da quanto appreso la scolaresca in gita sarebbe arrivata da fuori della provincia di Grosseto. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso alpino e speleologico e il 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA