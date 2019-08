di Rosalba Emiliozzi

Bimbo di 5 anni annega in. Tragedia questo pomeriggio, alle 17, a, in un hotel in provincia di Teramo . Il, che era in vacanza in Abruzzo con la famiglia che vive a Bergamo, èmentre stava facendo il bagno nelladell'albergo. Immediati i soccorsi del personale della struttura, degli stessi genitori e del 118, giunto subito sul posto dopo la concitata chiamata di allarme. Il bambino (T. G., queste le iniziali de nome) quando è stato tirato fuori dall'acqua era ancora vivo, per venti minuti i soccorritori hanno cercato di rianimarlo: più volte il piccolo ha vomitato acqua e cibo. Ma è stato tutto inutile.l medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per gli accertamenti, è stata aperta un'indagine. Secondo i primi riscontri, pare che il piccolo fosse con altri bambini e stesse facendo il bagno in piscina. Accanto alla comitiva che giocava in acqua c'erano i genitori che sorvegliavano i figli. Il piccolo è stato visto in difficoltà, annaspare, poi d'impovviso affondare. E' scattato subito l'allarme. Immediato l'intervento del bagnino e dei genitori, ma quando è stato tirato fuori era già cianotico. Tra le ipotesi al vaglio che il piccolo abbia avuto un malore. Si parla di una congestione, durante le manovre di rianimazio ha rimesso più volte il pasto, segno che non aveva ancora digerito. Sul posto ora ci sono il medico legale e il magistrato. Il corpicino è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Teramo in attesa dell'autopsia.