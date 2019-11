Bambino di tre anni si sente male in strada e muore

Un bambino di tre anni si è sentito male in strada ed è morto nel pomeriggio al Gaslini di Genova. Come riportano i media locali il bambino, che aveva avuto la febbre nei giorni scorsi, era uscito con la mamma per accompagnare i fratelli a scuola. Un'ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso in gravissime condizioni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e verrà eseguito un esame medico per chiarire le cause della morte.