Bimbo ipovedente precipita dal balcone di casa al terzo piano, salvo per miracolo: in ospedale in prognosi riservata

Un bambino di 9 anni è precipitato accidentalmente dal balcone della sua casa, situata al terzo piano di un edificio in un paese della provincia di Taranto. Il bimbo fortunatamente ha riportato lievi ferite ed è stato condotto in ospedale dove è ricoverato attualmente in osservazione nel reparto di Pediatria.

Bimbo precipita dal balcone

Un vero miracolo. Nella caduta avrebbe riportato un trauma cranico e alcune ferite, una delle quali è stata suturata con due punti al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Il bimbo sarebbe ipovedente ed è precipitato dal balcone del terzo piano. Dopo un volo di una quindicina di metri è caduto pesantemente sul selciato. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118. Fortunatamente le condizioni del bambino sono apparse subito rassicuranti.

I soccorsi

I sanitari del 118 lo hanno immediatamente soccorso e lo hanno condotto all'ospedale Santissima Annunziata. Al pronto soccorso sono state riscontrate diverse ferite, ma nessuna grave. Al bimbo sarebbero stati applicati due punti di sutura e i medici lo hanno ricoverato in osservazione nel reparto di pediatria. La prognosi, in ogni caso, è riservata.