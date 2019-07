Bimbo di sei anni investito dalla vicina di casa mentre giocava in bici: è grave

Un bimbo di sei anni è stato investito da un'auto mentre era in bicicletta a Colere, in valle di Scalve ( Bergamo ). Il piccolo è in gravi condizioni.Sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118 che lo ha trasportato d'urgenza al Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il bimbo stava giocando in sella alla sua bici, quando una vicina di casa lo ha urtato mentre faceva manovra con l'auto. Il bimbo è caduto a terra. In un primo momento è stato soccorso dai genitori, che poi hanno chiamato il 118.