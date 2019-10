Bimbo caduto dalle scale a scuola, avrebbe usato una sedia per scavalcare: è in rianimazione

Bambino cade dalle scale a Milano, le ultime news. Potrebbe avere preso una sedia per salire sul corrimano e utilizzarlo come un grande e pericolosissimo scivolo. O per tentare di attraversare le sbarre della balaustra, che sono distanti tra loro 12 centimetri. Sono le ipotesi che con il passare delle ore si stanno facendo strada per tentare di spiegare come abbia fatto ieri mattina il piccolo di sei anni, dopo essersi allontanato dalla classe per pochi minuti chiedendo di andare in bagno, a precipitare nella tromba delle scale della scuola Pirelli di Milano.



Il bambino, che ha fatto un volo di circa 11 metri, è stato operato d'urgenza e ora si trova intubato, in condizioni gravi ma stabili, al reparto di Neurorianimazione dell'ospedale



Milano, bimbo di 6 anni cade dalle scale a scuola. I pm: inchiesta su omessa vigilanza



Tutta ancora da chiarire, invece, la dinamica dell'incidente avvenuto alla Pirelli di Milano. Nella giornata di venerdì i carabinieri hanno ascoltato le maestre e il personale che lavora nell'istituto, ma dalle loro testimonianze non è purtroppo emerso nulla di significativo: in quei pochi e decisivi istanti in cui è precipitato dal secondo al piano interrato, infatti, il bambino non era sotto il controllo degli adulti e nessuno lo ha visto scavalcare e precipitare. Così questa mattina i carabinieri sono tornati nella scuola, per effettuare un altro sopralluogo e per verificare se il bimbo abbia trascinato una sedia fino alla ringhiera. La sedia è infatti stata ritrovata poco distante dal parapetto, ma sarebbe stata spostata nel trambusto dei soccorsi.



Nella giornata di venerdì i carabinieri hanno ascoltato le maestre e il personale che lavora nell'istituto, ma dalle loro testimonianze non è purtroppo emerso nulla di significativo: in quei pochi e decisivi istanti in cui è precipitato dal secondo al piano interrato, infatti, il bambino non era sotto il controllo degli adulti e nessuno lo ha visto scavalcare e precipitare. Così questa mattina i carabinieri sono tornati nella scuola, per effettuare un altro sopralluogo e per verificare se il bimbo abbia trascinato una sedia fino alla ringhiera. La sedia è infatti stata ritrovata poco distante dal parapetto, ma sarebbe stata spostata nel trambusto dei soccorsi.

Sul tavolo del pm di Milano Francesco Ciardi, che coordina l'inchiesta per lesioni colpose, sono arrivati intanto tutti gli atti compiuti finora, sia dai carabinieri che dalla squadra di polizia giudiziaria del dipartimento della Procura specializzato in tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente e del lavoro e guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. Soprattutto, al vaglio del pm - che procederà nelle prossime ore con le prime iscrizioni nel registro degli indagati - il regolamento dell'istituto sulla vigilanza degli alunni. L'ipotesi principale su cui stanno lavorando gli inquirenti è infatti l'omessa sorveglianza degli alunni da parte dei docenti o del personale che lavora nella scuola. Dai primi rilievi della polizia scientifica non sarebbero emerse violazioni alle norme di sicurezza.

