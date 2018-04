Bimbo si sporge dalla finestra e cade da 5 metri ma rimbalza sul tendone del bar

È in osservazione al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma ma se la caverà il bimbo di otto anni che ieri sera attorno alle 20 è precipitato da un'altezza di cinque metri dopo essersi sporto dalla finestra di casa sua. A salvarlo il tendone del bar al piano terra che ha attutito la caduta. L'incidente è avvenuto a Pilastro, frazione a sud di Parma, dove il bimbo abita con la famiglia. Il piccolo, che era in casa con i genitori, si sarebbe sporto da una finestra al primo piano dello stabile perdendo l'equilibrio e precipitando a terra. Sulla traiettoria ha fortunatamente trovato il tendone che ne ha fermato la caduta accompagnandolo sino all'asfalto. Soccorso dal 118 il bambino è stato trasportato in Ospedale. Nella caduta ha riportato diversi traumi ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

