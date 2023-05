Roma, «Mio figlio autistico picchiato dalla maestra perché non voleva una mela»: la denuncia choc in una scuola

Percosso e spinto contro un muro perché non voleva mangiare una mela. Sarebbe stato così picchiato un bambino affetto da autismo in base a quanto denunciato dalla madre che si è recata prima dai carabinieri della stazione Villa Bonelli e poi da quelli di Porta Portese per mettere nero su bianco l’abuso.

La denuncia



La denuncia è stata sporta contro una delle insegnanti della scuola elementare frequentata dal bambino e il fascicolo è arrivato in Procura.

Al momento sono in corso le indagini dei militari dell’Arma per appurarne la veridicità. In fase di audizione infatti ci sarebbero diversi testimoni. La vicenda è ancora tutta da chiarire.