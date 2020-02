Bambino abbandonato in strada a Roma, polizia intercetta la madre grazie al cellulare: era su un treno a Bologna

Risolto dalla polizia in meno di 24 ore il caso del bambino che era stato abbandonato in strada dentro alla carrozzina a Roma. Era successo ieri pomeriggio in via Principe Amedeo, zona stazione Termini. A dare l'allarme un cittadino. Sul posto la polizia che ha controllato le immagini delle telecamere.

Roma, bambino abbandonato in strada: «Si cerca donna vestita di nero»

Roma, bimbo abbandonato vicino Termini: la madre intercettata su un treno a Bologna, arrestata dalla polizia

Dai primi accertamenti è risultato che una donna vestita di scuro con un cappuccio in testa e una bambina per mano aveva abbandonato la carrozzina sul marciapiede. La polizia è riuscita tramite le celle telefoniche a individuare il cellulare della donna e la hanno intercettata su un Intercity a Bologna nella notte. Un lavoro difficile quello degli investigatori che hanno scansionato decine di telefoni che confluivano nella zona dell’abbandono fino a trovare quello di una casa famiglia. Da lì è stato rintracciato il cellulare della madre che aveva abbandonato il neonato.



Ultimo aggiornamento: 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA