Un bambino di due anni e mezzo è morto mentre faceva il bagno a Santa Severa. Il piccolo è annegato nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento "Nuova Oasi" sul lungomare Pyrgi. A nulla sono valsi i soccorsi: i medici hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

Il bimbo era al mare con la baby sitter

I medici della Croce Rossa hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il trasporto in volo all'ospedale Bambino Gesù, dove è stato constatato il decesso. Da quanto risulta da una prima ricostruzione, il piccolo stava giocando a riva con la sorellina e stavano trascorrendo una giornata al mare insieme alla baby-sitter che, forse a causa di una distrazione, non si è accorta di quanto stava succedendo. Il bimbo è caduto in acqua e non è riuscito a rialzarsi, annegando. I genitori che erano al lavoro a Roma, dove la famiglia risiede, si sono precipitati in ospedale, dove poco dopo il piccolo è deceduto.

I militari della stazione di Santa Marinella e della Compagnia di Civitavecchia stanno acquisendo le testimonianze della baby sitter e dell'uomo che ha prestato i primi soccorsi.