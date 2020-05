Investiti e uccisi da suv a Ragusa, nove anni di carcere all'uomo che ha travolto i due cuginetti

Nove anni di carcere per Rosario Greco, l'uomo che l'11 luglio dell'anno scorso alla guida del suo Suv travolse e uccise i due cugini Alessio e Simone D'Alessio mentre giocavano davanti casa a Vittoria (Ragusa). Il pm Fabio D'Anna aveva chiesto 10 anni e il gup di Ragusa, Ivano Infarinato, si è pronunciato per nove anni e la confisca dell'auto. Il risarcimento per il comune di Vittoria che si era costituito parte civile invece avverrà in separata sede con un nuovo giudizio civile.

Bimbi uccisi dal Suv, Rosario Greco aveva tentato di uccidere un coetaneo per uno sguardo di troppo

Bimbi travolti dal Suv, il papà di Alessio: «Lascerò Vittoria, non posso più nemmeno entrare in casa mia»

Travolti dal Suv, muore anche Simone. Tremila ai funerali di Alessio, il papà: «Lascio Vittoria, ma voglio giustizia»



Ultimo aggiornamento: 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA