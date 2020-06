Bambini uccisi dal padre, l'urlo della madre all'alba: «Non si svegliano»

Bambini uccisi strangolati a Margno, una scena horror stamani nel comune della Valsassina (Lecco). Molti vicini testimoniano cosa è successo. Il protagonista della vicenda è un 45enne, Mario Bressi, che si è tolto la vita dopo aver ucciso i due figli di dodici anni a Margno, nel Lecchese. «Stanotte ho sentito dei rumori sordi, non capivo. Poi questa mattina presto ho sentito delle urla e sono uscito: ho fatto la rampa di scale e ho visto la madre dei ragazzini che si rotolava disperata. Urlava «non si svegliano, non si svegliano». Anche gli uomini della Croce rossa piangevano». «Conosco bene la famiglia, sono villeggianti da tanto tempo qui a Margno, come noi - aggiunge sconvolto il vicino di casa -. Conosco il nonno, insomma ci conosciamo tutti. I ragazzini ieri sera giocavano felici nel cortile. È tremendo, non posso crederci...».

Bambini di 12 anni strangolati dal padre a Lecco. L'urlo della madre: «Non si svegliano». L'uomo si è tolto la vita



L'ultimo sms dell'uomo: «Non li rivedrai più»

Ha inviato un sms alla moglie, per informarla che non avrebbe rivisto i figli, il 45enne che si è suicidato dopo aver ucciso i loro due bambini di 12 anni. Il particolare emerge da una prima ricostruzione degli inquirenti che indagano sulla tragedia di Margno, nel Lecchese. Sul luogo del duplice delitto, un condominio in piazzale della Funivia, è arrivato anche il medico legale. I primi accertamenti confermano la morte dei bambini per soffocamento. Sul luogo del duplice omicidio, con il medico legale, è presente anche il sostituto procuratore Andrea Figoni, della procura di Lecco. La famiglia della tragedia è originaria di Gessate, comune dell'area metropolitana di Milano.