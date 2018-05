Bimba di tre anni morta soffocata da un acino d'uva: inutile corsa all'ospedale

Tragedia a Vimercate, grosso comune in provincia di Monza, dove una bambina è arrivata in ospedale lunedì sera priva di sensi. La piccola, stabilizzata, è stata poi trasferita al Buzzi di Milano dove è morta in serata. La bambina è morta soffocata, presumibilmente da un acino d'uva. Al momento non è stata disposta l'autopsia sul suo corpicino. I genitori, solo per atto dovuto e ricostruire l'accaduto, verranno sentiti nelle prossime ore dai carabinieri.



L'incidente è avvenuto mentre la bimba era in casa con suo padre, un 43 enne di Vimercate (Monza), nelle prime ore della serata di lunedì. La piccola avrebbe ingoiato ingoiato l'acino d'uva senza masticarlo evidentemente a sufficienza, iniziando a non respirare più. Il padre, dopo aver tentato di capire cosa stesse succedendo, si è accorto che la bambina non riusciva a respirare e l'ha presa in braccio per poi correre in auto diretto in ospedale. Quando la bimba è arrivata al pronto soccorso di Vimercate, era già priva di sensi. Una volta stabilizzata, la piccola è stata immediatamente trasferita al Buzzi di Milano, dove è però deceduta a causa delle conseguenze dovute alla totale ostruzione delle sue vie aeree.

