Costa Smeralda, manager romano denuncia: «La mia ex ha rapito nostra figlia ed è scappata»

Una bambina di 9 anni contesa tra due genitori a colpi di denunce. Una vacanza con il papà e i nonni finita nel peggiore dei modi: perché dall'11 agosto della piccola Sofia non si hanno più tracce. Sparita nel nulla con la madre, una manager russa con passaporto americano, che ha fatto irruzione nella villa dell'uomo a Porto Cervo, dove la bimba si trovava in vacanza a casa della nonna, e con l'aiuto di un bodyguard l'ha prelevata di forza e portata via con sé. Il papà N.S., romano di 49 anni, esperto di marketing è disperato e teme di non rivere più la sua bambina.

Cosa è successo martedì scorso?

«Mi trovavo a casa di mia madre a Porto Cervo in Sardegna con mia figlia che avrebbe dovuto passare i primi 15 giorni di agosto con me, come d'accordo. Eravamo nella piscina di un residence vicino casa nostra, mi ero appena tuffato mentre la bimba era su un lettino con la babysitter, quando all'improvviso un uomo è spuntato dal nulla e mi ha aggredito. Sono stato colpito con un sasso. Il tempo di capire cosa stava accadendo e ho visto la mia ex compagna trascinare la bambina per i piedi, prenderla in braccio e scappare. Quell'uomo mi ha immobilizzato e picchiato senza darmi la possibillità di reagire. Sono finito in ospedale con 14 giorni di prognosi».

Come ha conosciuto la sua ex compagna?

«Aleksandra è una ex manager di una società che gestisce alberghi in Costa Smeralda. L'ho conosciuta in Sardegna nel 2007 e insieme abbiamo vissuto a Roma. Nel 2011 è nata nostra figlia. Siamo stati insieme 10 anni. Dopo la nascita della bambina mi ha chiesto di andare a vivere insieme a Montecarlo dove millantava di avere un lavoro. Ci siamo trasferiti nel 2016 e siamo stati lì per un anno fino a quando nell'ottobre del 2017 sono stato aggredito dal compagno della madre dopo una lite familiare. Ho capito che non potevo più sopportare quelle pressioni da parte di quelle persone e ci siamo lasciati».

E sua figlia?

«Il 7 ottobre del 2017 torno a Roma e comincio subito ad attivare le procedure affinché Sofia torni nella città dove era nata e dove aveva vissuto anche insieme ai suoi nonni. Per 3 anni faccio avanti e indietro con Montecarlo finché nel 2019 avvio un provvedimento alla procura di Monaco per riportarla qui. Il Giuice tutelare fissa un'udienza il 28 ottobre del 2020. Poi arriva il Coronavirus e il lockdown. E per 4 mesi non riesco più a vederla. Io a Roma e lei a Montecarlo».

Veniamo a quest'estate.

«Chiedo alla madre di poter tenere la bimba luglio e agosto visto che non ci ero stato insieme per molto tempo, ma lei non accetta. Concordiamo che l'avrei tenuta i primi 15 giorni di luglio e i primi 15 di agosto ma il 14 luglio lei imprivvisamente cambia idea: vuole riprenderla e portarla con il suo fidanzato in barca a Santa Teresa. Viene a prenderla a casa dei miei genitori, io cerco di assicurarmi che lei me la riporti indietro dopo la vacanza in barca e lei mi dice: “La bambina rimane con me, ci vediamo giudice”. Lei va dai carabinieri e mi denuncia per sequestro di minore. Il Tribunale di Sassari fissa l'udienza per l'11 settembre e rigetta la denuncia per sottrazione. La bambina a quel punto rimane con me come stabilito dal tribunale».

Che succede nel frattempo?

«La madre sentiva la bambina per telefono e le chiedeva continue informazioni: dove andate, che fate. Solo ora ho capito. Ho scoperto che due bodyguard ci hanno seguito e pedinato per giorni in Sardegna, fino a quando l'11 agosto alle 13.10 uno di questi, un uomo dall'accento slavo è entrato nel residence dove ci trovavamo e mi ha picchiato mentre lei scappava con la bambina. Ho immediatamente sporto denuncia ai carabinieri di Porto Cervo».

Da quel momento ha più sentito sua figlia?

«La mia ex non risponde più al telefono. Le forze dell'ordine stanno passando al setaccio capitanerie ed aeroporti. Potrebbe essere andata via con la barca del suo nuovo fidanzato, un agente immobiliare svizzero. Io ora voglio solo rivedere mia figlia. Ho paura che se la porti all'estero e non me la faccia più vedere».



