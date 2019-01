di Alessia Marani e Camilla Mozzetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Francesco viveva solo per Camilla . Era tutta la sua vita. La accompagnava ovunque, trascorreva con lei tutto il tempo libero che aveva, il sabato la portava alle giostre, lui adorava lei e lei il suo papà. Ora lui starà malissimo, impazzirà di dolore». Nonna Ines non si dà pace. Nell'appartamento di Donna Olimpia, a Monteverde , dove abita, mostra le fotografie della nipotina, Camilla Compagnucci, morta ieri pomeriggio a 9 anni in un incidente sulla neve mentre era con il papà, Francesco di 45 anni. «L'avevo sentita questa mattina racconta la nonna mentre parlavo con Francesco, lei è corsa a strappargli il telefono dalle mani per salutarmi. Nonna tutto bene, sono felice. Poi con mio figlio non sono più riuscita a parlare, mi hanno detto che è assistito da uno psicologo, vorrei essere lì ad abbracciarlo». Cuore di nonna, Ines si fa forza e prende tra le mani la cornice argentata con la foto che preferisce della nipotina, la stringe a sé.«TI VOGLIO BENE» Bella, sorridente, il sorriso di un angelo. «Fino all'anno scorso aveva i capelli biondi, poi le si sono un pochino scuriti dice era sempre piena di allegria, mi scriveva continuamente messaggini: Nonna ti voglio bene, scriveva. Ma lei voleva bene a tutti, aveva amore per tutte le persone. Pochi giorni fa aveva fatto il saggio di ginnastica artistica, adorava disegnare e anche sciare, le piaceva cimentarsi in tante cose perché aveva il gusto della vita. Pensare aggiunge Ines che dovevano partire il 30 per il Sestriere, invece Francesco aveva la febbre e non erano più andati. Ma la gita in montagna era stata organizzata con gli altri papà e le amichette e gli amichetti della IV D dell'elementare Crispi, mio figlio per non dare un dispiacere alla bambina, è partito il giorno dopo in treno e così li hanno raggiunti». Quella di Francesco Compagnucci è una famiglia molto conosciuta a Monteverde Vecchio. Il fratello Massimiliano gestisce il Carrefur market di via Maurizio Quadrio, vicino alla chiesa Regina Pacis. E anche il fratello, Francesco, ha sempre lavorato nell'ambito dei supermercati e gestito, in passato, il ristorante Binario Zero di piazzale Dunant. Massimiliano ieri si trovava a Bruxelles quando ha ricevuto la notizia e si è messo in macchina per raggiungere il fratello in Piemonte. «Non era la prima volta che Francesco portava Camilla sulla neve a sciare ricorda Daniela, una dipendente del supermercato, le lacrime agli occhi ed era sempre molto attento e scrupoloso, le faceva indossare il caschetto, era molto premuroso».«IL NOSTRO ANGELO» I genitori di Camilla erano separati. La mamma, Arianna Di Napoli, medico patologo dell'ospedale Sant'Andrea, non appena ha saputo quello che era successo, è partita per Torino per vedere un'ultima volta la sua bambina. La coppia aveva abitato insieme in un appartamento di una palazzina storica di via Alessandro Poerio e da qualche tempo aveva terminato i lavori per dividere la casa: Francesco avrebbe continuato a vivere all'ultimo piano e lei di sotto, così Camilla non sarebbe mai stata lontano da nessuno dei due genitori. «Quella bambina era la dolcezza fatta persona ricorda un vicino di casa - era serena, attaccatissima al padre, le piaceva parlare con noi. Quando alla radio ho sentito la notizia di una bimba morta sugli sci mi si è stretto il cuore, ma poi quando sono tornato a casa e ho capito che era la piccola Camilla, mi è crollato il mondo addosso. È un dolore immenso». La signora Rita, un'altra vicina, racconta che «Camilla era tanto contenta perché a maggio avrebbe fatto la prima comunione, stava diventando grande, era una piccola signorina. Adesso sarà il nostro angelo custode».© RIPRODUZIONE RISERVATA