Città Sant'Angelo, bimba di tre mesi morta per un rigurgito

Bimba di tre mesi e mezzo trovata morta nel lettino. «Venite, mia figlia non si muove», è stata la chiamata disperata di una mamma di Città Sant'Angelo, nell'area metropolitana di Pescara, al centralino del 118. Sul posto è corsa un'ambulanza ma per la bimba non c'è stato nulla da fare. E' stato richiesto l'intervento del medico necroscopo per la constatazione di morte e capirne le cause.

A quanto si apprende, la morte della bambina pare sia riconducibile ad un rigurgito. Questa la prima ricostruzione dei carabinieri che hanno sentito la mamma. La piccola non ha segni di violenza o lesioni da caduta.

Ultimo aggiornamento: 22:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA