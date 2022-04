Arresto cardiaco al centro sportivo, muore bambina di 10 anni: tragedia a Londra

Una bambina di soli 10 anni è morta ieri, 19 aprile, mentre si trovava al centro sportivo. La tragedia a Putney, quartiere del sud-ovest di Londra. Secondo le prime ricostruzione, la causa del decesso sarebbe un arresto cardiaco. Intorno alle 14.30 la bambina si è sentita male ed immediatamente è stata chiamata un'ambulanza. Nonostante la corsa in ospedale, la bambina non ce l'ha fatta. Sono in corso indagini per accertare la causa della morte. Lo riferisce il quotidiano britannico The Sun.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Arresto cardiaco in aereo, 4 infermieri salvano la vita a un 32enne:... ARGENTINA Maradona poteva essere salvato, a giudizio 8 medici argentini. Il pm:... L'AQUILA Morto Raffaele Rosati, giornalista e scrittore: raccontò la... NAPOLI Napoli, muore a 37 anni dopo tre interventi di chirurgia estetica in... ABRUZZO Malore in fabbrica per Raffaele Luccitti, l'operaio muore a 49... SPORT Eriksen torna in campo otto mesi dopo l'arresto cardiaco

Un portavoce del London Ambulance Service ha dichiarato: «Siamo stati chiamati alle 14:38 per segnalare un incidente al Putney Leisure Centre. Abbiamo inviato una serie di risorse tra cui l'equipaggio di ambulanza, un paramedico avanzato, due medici in auto di pronto intervento e un addetto alla gestione degli incidenti. Abbiamo curato un paziente sul posto e poi lo abbiamo portato in ospedale». La polizia municipale ha fatto sapere che i parenti della bimba sono stati informati immediatamente.