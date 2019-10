Bambina di 6 anni colpita da malaria: ricoverata in provincia di Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTA' DI CASTELLO -di sei anni ricoverata per la. Sabato la bambina tornata a settembre da un viaggio in Costa d’Avorio con i genitori, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello con febbre alta che non rispondeva alla terapia antibiotica. Dopo le analisi la bambina è risultata positiva alla malaria ed è stata subito trasferita al reparto di Pediatria dell’azienda ospedaliera di Perugia in condizioni stabili.La malaria è una malattia che si diffonde esclusivamente tramite il vettore (la zanzara) e non è trasmissibile da uomo a uomo. Il responsabile del centro di Medicina del Viaggiatore e Profilassi Internazionale della Usl Umbria 1 Massimo Gigli ricorda, in una nota della Asl che ha diffuso la notizia, che, nonostante la mancanza di obbligo, quando ci si reca in viaggio in Paesi dell’Africa Subsahariana, è bene procedere con la profilassi preventiva.