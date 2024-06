Bimba di due anni investita con la nonna nel parcheggio della scuola: in condizioni disperate

Una bambina di due anni è stata investita con la nonna nel parcheggio interno alla scuola ed è in condizioni disperate. È accaduto a Brescia all'esterno della scuola Little England, comprensorio unico con materna elementare e media.

Treviso, ragazza in bici travolta da un furgone: sbalzata nel fiume Botteniga, è gravissima

Bimba investita nel parcheggio della scuola, è gravissima

L'incidente intorno alle 16 in viale Caduti del lavoro.

La piccola è stata trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico del Civile. Quando è stata soccorsa dagli operatori del 118 la piccola era in arresto cardiocircolatorio.

Ad investirla è stata la nonna di un bambino di prima elementare che frequenta il plesso scolastico. La bimba investita è iscritta al nido.

Cosa è successo

Secondo le primissime informazioni sarebbe stata investita da un'automobile in retromarcia. Investita anche la nonna di 80 anni che era con lei. Per lei traumi a braccia e gambe e ricovero in codice giallo. La bimba, ospedalizzata con manovre di rianimazione, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale pediatrico Civili di Brescia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi.