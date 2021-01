Como, incidente domestico: bambina colpita alla testa, è gravissima

Una bambina di due anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo in seguito a un incidente domestico avvenuto nel tardo pomeriggio nella casa in cui vive con la famiglia a Cabiate, nella Brianza Comasca. Ancora da stabilire esattamente la dinamica: la bambina, mentre giocava, sarebbe stata colpita alla testa da un oggetto che era in casa, probabilmente una stufetta o un piccolo elettrodomestico. La bambina ha in seguito perso conoscenza e all'arrivo dei soccorritori, come informa Areu, era in arresto cardiocircolatorio per trauma cranico. È stata trasportata in elicottero all'ospedale di Bergamo in codice rosso. Accertamenti sono condotti dai carabinieri.

APPROFONDIMENTI ALTO ADIGE Bimbo di due anni muore schiacciato da un armadio in casa: i genitori... NAPOLI Napoli, ustionata in casa, Federica non ce l'ha fatta: è... CAGLIARI Cagliari, fiamme in cucina, muore nonna di 64 anni: ustionata la... CRONACA Cade dalla scala, pensionato di Cassino muore in casa CRONACA Padre scivola sulle scale col neonato in braccio, Martino muore a due...

Ultimo aggiornamento: 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA