Lasciano la figlia di 8 mesi in auto per andare a un matrimonio, genitori denunciati: «La controllavamo con il baby monitor»

Una coppia di genitori è stata denunciata a Milano per abbandono di minori per aver lasciato in macchina la loro bambina di otto mesi per andare a festeggiare il matrimonio di un amico.

Frecce Tricolori incidente, il padre della bimba morta: «Laura bloccata dentro l'auto, non sono riuscito a salvarla»

Cosa è successo

I militari sono riusciti a rintracciare subito i genitori, di 31 e 41 anni, i quali si sono giustificati sostenendo «di controllare la bambina da remoto attraverso un cellulare in videochiamata e di aver lasciato i finestrini chiusi per evitare malanni». La piccola, «in buona salute», è stata riaffidata ai genitori che sono stati denunciati.