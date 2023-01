L'hanno notata che girovagava da sola nella zona del mercato coperto di Genzano (in pieno centro storico), con indosso ancora il pigiama. Sono stati attimi di paura e panico quelli vissuti martedì mattina attorno alle 8 da una bambina di 4 anni che è stata notata da una signora e da alcuni ragazzi che stavano andando a scuola, i quali hanno fermato la piccola e hanno immediatamente contattato la polizia locale giunta sul posto dopo pochi minuti.

Modella violentata e picchiata a Roma: «L’Italia non mi risarcisce perché sono australiana»



I FATTI

La bimba (di origine straniera, ma nata e residente a Genzano) si è svegliata senza trovare nessuno in casa e così ha deciso di aprire la porta e uscire da sola nelle strade limitrofe, alla ricerca della mamma che nel frattempo era andata ad accompagnare a scuola il figlio più grande. Nel tratto di strada che ha percorso il traffico è abbastanza intenso e la bimba (parsa spaesata e anche abbastanza spaventata) ha corso il serio pericolo di essere investita o magari avvicinata da qualche malintenzionato. Gli agenti della municipale l'hanno presa in braccio e hanno cominciato ad accudirla con grande affetto, rintracciando in pochi minuti la mamma che nel frattempo stava rientrando a casa e che, saputa la cosa, è sembrata molto spaventata. Ovviamente la polizia locale, diretta dalla comandante Manola D'Amato, sta portando avanti tutti gli accertamenti del caso con grande prudenza e discrezione, essendo coinvolta in questa vicenda una bambina di appena 4 anni che nel frattempo è stata riaffidata alla famiglia. La legge in questi casi è molto severa e specifica: in casi di abbandono di minori, anche se per brevi periodi, si rischia una denuncia penale molto pesante a carico del genitore che in qualche modo si rende protagonista di queste azioni, volontariamente o meno. Ad occuparsi di questi casi è il tribunale dei minori di Roma, di concerto con il tribunale pertinente di zona che nell'occasione è quello di Velletri. Della vicenda sono stati informati anche i servizi sociali comunali per dare l'eventuale aiuto per la tutela del minore ed evitare altri il ripetersi di spiacevoli fatti come questo.

Nella sola città di Genzano, si tratta del terzo episodio di questo tipo avvenuto in meno di due anni: nel giugno del 2021, un bambino di tre anni figlio di due italiani che vivevano in zona, approfittando di un momento di distrazione della mamma, uscì dal cancello semi-chiuso della villetta di famiglia in via Terracini (nella zona rurale della città castellana) e percorse oltre mezzo chilometro, arrivando vicino al campo sportivo comunale. Lì fu notata da un anziano signore e da una giovane donna che passeggiava col suo cane che la fermarono e allertarono una pattuglia della polizia che riportò il piccolo dalla mamma la quale, in preda al panico, aveva già iniziato a cercarlo. A luglio scorso, invece, una bambina di appena due anni di origine magrebina fu vista camminare senza vestiti nella zona di corso Gramsci (anche in questo caso nell'area del centro storico di Genzano): a notarla, la cliente di un negozio di abbigliamento che allertò immediatamente la polizia locale.



IL PRECEDENTE

Anche in quel caso, gli agenti della municipale rintracciarono la mamma che si giustificò dicendo di essersi allontanata da casa per pochi minuti per fare spesa. A marzo dello scorso anno fece molto clamore il caso di un bambino di 2 anni e mezzo, figlio di una coppia in vacanza a Castel Gandolfo: il piccolo si allontanò di notte dal residence dove dormiva coi genitori ed entrò nel giardino di una villetta adiacente per giocare con un cagnolino. All'arrivo dei carabinieri li tranquillizzò dicendo «Io sono Batman», prima di essere riaccompagnato ai genitori terrorizzati per la sua scomparsa.