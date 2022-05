Badante abbandona anziano per tre notti: denunciata

PERUGIA - Una badante ha abbandonato un anziano di 89 anni invalido senza motivo per 3 notti ed è stata denunciata dai Carabinieri di Perugia per abbandono di incapace grazie alla segnalazione della figlia supportata dalle riprese video della telecamera installata all'interno dell'abitazione. Da quanto è emerso durante la breve indagine, l'uomo, ridotto in stato vegetativo da una grave malattia e bisognoso di cure e assistenza continue, l'anziano era stato

abbandonato dalla badante, senza alcuna comunicazione alla figlia e senza un valido motivo, nelle notti tra l'11 e il 13 aprile, per far rientro presso quell'abitazione soltanto nelle mattine successive. La badante si è poi allontanata di nuovo, lasciando ancora una volta solo e incustodito l'uomo, mettendo a rischio la vita del paziente e venendo meno all'obbligo di assistenza in regime di convivenza specificato nel contratto.