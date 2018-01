Le manda 50 sms al giorno, poi la bacia per strada: stalker arrestato per violenza sessuale

di Marco De Risi

Inizialmente sembrava una scena romantica, anche se un pò audace. Un bacio appassionato fra un uomo ed una donna in mezzo alla gente in via Filippo Smaldone, al Prenestino. Lei è una ragazza bengalese così come il suo "innamorato". Ma le cose sono precipitate in pochi secondi. La giovane ha respinto l’uomo che ha cercato di stringerla ancora a sè prendendola per le braccia.Qualcuno, una volta capito che non si trattava più di un bacio fra innamorati, ha chiamato la polizia che è arrivata sul posto in tempo per bloccare il bengalese.Ed è uscita fuori la vera storia che non è certo una storia d’amore. Lui, 30 anni, è da tempo innamorato della ragazza sebbene non sia mai stato contraccambiato. Per questo l’aspetta sotto casa ad ogni ora del giorno e della notte. Tramite amici è riuscito ad avere il suo cellulare e così la bersaglia di messaggini a raffica. Gli agenti, ad un primo esame hanno verificato che si aggirano sui 50 al giorno. Anche in altre occasioni l’innamorato perso ha aggredito la giovane. Portato al commissariato è stato arrestato per violenza sessuale e per atti persecutori.