Baby sitter e bimba in passeggino investite sulle strisce da un anziano: salve per miracolo

Sono state investite a Teramo mentre attraversavano sulle strisce pedonali dall’auto condotta da un anziano che probabilmente non si era proprio accorto della loro presenza. Una bimba portata a spasso col passeggino dalla sua baby sitter, ieri pomeriggio, è rimasta coinvolta in un incidente in via Po all’altezza dell’attraversamento dopo la rotonda ovale. Ad arrivare sul posto per accertare la dinamica dell’accaduto gli agenti della Polizia municipale che adesso dovranno ricostruire l’incidente per stabilire le responsabilità. Quando c’è stato l’impatto l’anziano procedeva in direzione Teramo alla guida della sua Lancia Y. Miracolosamente la bambina è rimasta illesa, seduta nel suo passeggino, mentre la baby sitter ha riportato qualche escoriazione e tanta paura, ma per precauzione sono state entrambe portate in ospedale. Impaurito per l’accaduto anche l’anziano conducente che quando è sceso dal veicolo si è accorto che di ciò che sarebbe potuto succedere. Un altro investimento c’è stato, sempre ieri pomeriggio, anche ad Alba Adriatica, all’altezza della discoteca Il Gattopardo, con conseguenze più gravi, ma nessuno è in pericolo di vita.