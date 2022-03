Sgominata baby gang nel Bresciano: furti, rapine e spaccio, arrestati 19 giovani

Quindici ragazzi poco più che ventenni, sono stati arrestati dai carabinieri di Gardone Valtrompia e Gussago, nel Bresciano, per alcuni episodi di furti e rapine, nei confronti di minorenni e ventenni. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, in particolare lesioni, furti e rapine, nonché dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di porto di oggetti atti ad offendere. Coinvolti anche quattro minorenni che devono rispondere di reati contro la persona e il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state emesse 4 custodie cautelari in carcere, 4 in carcere minorile emesse dall'Autorità minorile, 8 agli arresti domiciliari e 3 misure cautelari dell'obbligo di dimora con obbligo di permanenza notturna. Un'indagine nata nel 2029 dopo alcuni episodi di furti e rapine, avvenuti a Brescia e provincia. Ô emersa l'esistenza di una banda giovanile, denominata dagli stessi giovani «Gang 88», «che faceva dell'appartenenza al gruppo un punto di forza per i singoli partecipi e, al contempo, strumento di intimorimento nei confronti delle vittime» secondo chi indaga.