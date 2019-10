Mangiano il risotto con i funghi raccolti nel bosco: famiglia avvelenata, gravi i genitori

di Corso Viola di Campalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Padre, madre e figlio sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria di Terni per una forma di avvelenamento dopo aver mangiato funghi dei tipo Amanita falloide. I funghi erano stati raccolti in un bosco in Valnerina per il pranzo dal padre. Sono stati scambiati per degli ovuli e usati per cucinare un risotto.Dopo averli mangiati, durante la notte tutti hanno avuto episodi di vomito, dolori e sintomi da intossicazione.Si sono quindi recati subito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria, dove sono stati curati in un primo momento. Poi, viste le condizioni critiche sono stati subito portati al reparto di Clinica Medica diretto da Stefano Coccioli. Le analisi del sangue purtroppo hanno confermato i sospetti, si tratta proprio di avvelenamento da Amanita Falloide. E nelle ore successive le condizioni della coppia, entrambi ultra settantenni, si sono aggravate. Mentre il figlio cinquantenne presenta un quadro clinico meno severo perché ha raccontato ai medici di aver scansato dal risotto i funghi.Tutti e tre sono stati così portati al servizio di Epatologia e Gastroenerologia dove rimangono sotto stretta osservazione. Decisive le prossime ore.Nel frattempo il personale dell'Asl ha cercato di trovare i resti dei funghi mangiati dalla famiglia per poter verificare il tipo preciso di Amanita phalloides.Si tratta una specie particolarmente letale ed è la più pericolosa esistente in natura a causa della sua tossicità estremamente elevata e del suo elevato polimorfismo che lo rende somigliante a molte specie. L'avvelenamento spesso ha esito letale e a volte costringe il paziente all'emodialisia o al trapianto di fegato. Ma non si tratta solo di questi tre casi. Al Santa Maria si sono presentate altre sei persone, tutte con sintomi di intossicazione sempre da funghi. Si tratta di persone che hanno raccolto i funghi senza farli controllare. Nessuno di questi è grave.Nel territorio provinciale di Terni, a partire da lunedì 1 ottobre fino a venerdì 30 novembre, è attivo il controllo da parte degli ispettorati micologici che effettuano gratuitamente il controllo gratuito dei funghi.La sede dell'Ispettorato della Asl per il controllo dei funghi si trova in via bramante 37 e funziona dalle ore 16.30 alle 18.30 dal lunedì al sabato.