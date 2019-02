Esplode casa ad Avezzano: persone estratte vive dalle macerie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune persone sarebbero rimaste intrappolate tra le macerie di un'abitazione nella zona sud di Avezzano (L'Aquila )dove è avvenuta un'esplosione questa mattina: in soccorso sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118; non si conosce al momento la causa dell'esplosione. Sul posto stanno operando anche i carabinieri. Estratte vive due persone, non ci sarebbero vittime. La causa dello scoppio sarebbe una fuga di gas.