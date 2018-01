Madre e figlio trovati morti in casa nell'avellinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È avvolta nel giallo la morte a Pietrastornina, in provincia di Avellino, di madre e figlio trovati senza vita, dopo che da diversi giorni non si avevano più loro notizie.La donna, una vedova di 73 anni il figlio di 43, sono stati trovati in due stanze diverse nella loro abitazione di via Sott'Arco. Il cadavere della donna è stato scoperto al piano terra della casa mentre quello del figlio in una stanza del piano superiore. Mistero sulle cause della morte. Di sicuro, secondo gli investigatori (sul luogo sono arrivati i carabinieri della locale stazione) sul corpo dei due non c'erano segni di violenza. A lanciare l'allarme sono stati alcuni parenti che da giorni non avevano più notizie dei congiunti. Sul posto è arrivato il medico legale per i primi accertamenti disposti dal magistrato di turno.Nessun segno di effrazione, la porta era chiusa dal di dentro. Gli accertamenti medici dovranno stabilire, oltre allecause della morte, se il decesso sia stato contestuale o in momenti diversi. Nell'abitazione, hanno riferito gli investigatori, non sono state trovate stufe né bracieri e quindi passata in secondo piano la pista della morte per esalazioni di monossido di carbonio.La tragedia ha avuto grande eco nel piccolo centro dell'Avellinese. Poco più di 1.500 abitanti, al confine con la provincia di Benevento. Tutti in paese si conoscono e tutti conoscevano madre e figlio trovati morti. Gli investigatori, dal canto loro, si mantengono estremamente cauti e non intendono anticipare alcuna ipotesi fino a quando non saranno stati compiuti gli accertamenti medici e si farà chiarezza sulle cause del decesso.