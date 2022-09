Avellino incidente, auto si schianta contro un palo: Alessandra e Roberta muoiono a 28 anni

Sangue e tragico weekend sulle strade della provincia di Avellino. Due ragazze hanno perso la vita in un incidente avvenuto poco prima dell'alba a Cervinara. Una Fiat 500 rossa con a bordo quattro giovani si è schiantata contro un palo in via San Cosma. Ma la dinamica del sinistro è ancora poco chiara.

A perdere la vita Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano. Entrambe 28enni e del posto. Ferite e ricoverate in ospedale le altre due occupanti Alessandra e Roberta erano molto amiche, entrambe laureate. Alessandra si era laureata di Medicina seguendo le orme del padre.

Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare le salme e mettere in sicurezza la zona. La notizia del drammatico incidente ha scosso l'intera Valle Caudina.