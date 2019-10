Bambina di tre anni e mezzo scappa dall'asilo e va cercare la mamma: a scuola nessuno se ne accorge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È successo a Ponteromito, in provincia di. La piccola, probabilmente traumatizzata per l'inizio della nuova esperienza nella scuola dell'infanzia o annoiata dalle attività svolte, ha abbandonato la sua classe per andare alla ricerca della sua mamma tra le strade della città.La bimba si è ritrovata così sola per strada. Fortunatamente, è stata notata da un'amica di famiglia, che l'ha riconosciuta e ha telefonato alla madre per avvisarla e tranquillizzarla. La donna è poi andata a scuola per chiedere spiegazioni sul mancato controllo della bambina in una classe di soli 11 alunni.I genitori della piccola hanno anche chiesto l’intervento dei Carabinieri, che hanno svolto le prime indagini ascoltando le testimonianze del personale scolastico. Sul caso sarà aperta un'inchiesta per individuare responsabilità specifiche e intervenire, anche a livello disciplinare, nei confronti di chi non ha dato la giusta attenzione alla piccola.