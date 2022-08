Lodi, ferma il treno con il freno d'emergenza e lancia sassi sulle auto in A1: tre feriti, arrestato 22enne

È stata ripristinata poco prima delle 11 la circolazione sull'autostrada A1 fra Lodi e Casalpusterlengo che era stata bloccata da dopo le 9 per la presenza di un uomo che lanciava sassi sulle auto.

L'uomo è un 22enne di origine egiziana aveva tirato il freno d'emergenza del treno alta velocità Reggio Calabria - Milano, e poi sceso dal convoglio aveva cominciato a lanciare sassi contro le auto. Il giovane è stato bloccato dalla polizia con il teaser e dopo essere stato portato in ospedale e sedato ora si trova nella questura di Lodi in attesa del processo che avverà domani per direttissima. È accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio , resistenza a pubblico ufficiale.

Tira il freno sul treno, poi lancia sassi alle auto sull'A1

Il 22enne si trovava a bordo del treno ad alta velocità Reggio Calabria - Milano quando ha tirato il freno d'emergenza. Dopo aver fermato il convoglio è sceso ed ha cominciato a percorrere la strada che costeggia l'autostrada A1 e a lanciare sassi contro le auto: il bilancio è di una trentina di veicoli colpiti, tre le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non serio. Immediato l'intervento degli agenti di polizia della questura di Lodi che lo hanno fermato con il teser. Dopo essere stato portato in un centro di igiene mentale di Codogno, ora si trova in una cella sicurezza della questura di Lodi dove resterà fino alla direttissima di domani mattina. .

Il 22enne è residente a Milano ed ha precedenti penali

Dai primi riscontri il 22enne è residente i provincia di Milano e ha un solo precedente per furto. È ora piantonato vista l'instabilità mostrata: è stato immobilizzato con il taser e portato via sotto scorta in ambulanza. Solo per pura casualità non si registrano feriti gravi o vittime. Dopo l'episodio, avvenuto intorno alle 9.30, si sono registrati pesanti disagi al traffico che sta tornando lentamente alla normalità. Sul posto sono intervenute una trentina le persone controllate dai soccorritori, 6 carri attrezzi e 2 squadre di viabilità, oltre al personale di coordinamento di Autostrade per l'Italia.

Il procuratore: gesto di una persona alterata

Sono tre i reati che verranno contestati al 22enne che stamattina si è reso responsabile di lancio di oggetti in A1: attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio , resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo verrà processato per direttissima domani mattina. Secondo il procuratore della Repubblica Domenico Chiaro, il suo è stato il «gesto di una persona alterata e solo con ulteriori approfondimenti se ne potrà sapere di più».