Bus in fiamme sull'A1: 40 liceali casertani in gita fuggono nei campi a Guidonia

di Camilla Mozzetti

«Correte, uscite subito!» hanno urlato le insegnanti quando hanno visto le prime fiamme avvolgere il veicolo. Momenti di paura questo pomeriggio, poco dopo le 14, quando un pullman che trasportava gli alunni di un liceo di Maddaloni di Caserta ha preso fuoco sull'A1 all'altezza di Guidonia-Montecelio. Per cause ancora da accertare - sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco con due autobotti, i carabinieri e la polstrada - il mezzo è stato prima ricoperto da fumo ed ha poi preso fuoco a distanza di pochi secondi.A viaggiare a bordo del veicolo di un tour operator, una quarantina di studenti del liceo Scientifico "Nino Cortese" di Maddaloni Caserta diretti a Firenze per la tradizionale gita scolastica. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto coinvolto nel rogo. Tutti sono riusciti a mettersi in salvo, scappando anche per i prati che costeggiano l'autostrada. Al momento i ragazzi sono stati accompagnati nell'area di servizio "Mascherone" in attesa di un nuovo autobus.Sul posto, invece, continuano le operazioni di spegnimento e rimozione del veicolo, mentre è ancora troppo presto per delineare con certezza le cause che hanno portato al rogo. Tra le ipotesi, anche dopo una prima analisi, c'è l'avaria al motore. Si registrano dei disagi al traffico dopo che le operazioni di spegnimento hanno richiesto la chiusura di una corsia dell'autostrada.