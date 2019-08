Auto trancia tirante del vecchio ponte sul Garigliano: chiusa l'Appia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La strada statale 7 “Via Appia” (vecchio tracciato) è chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte sul fiume Garigliano a Minturno, in provincia di Latina, in prossimità del confine con la provincia di Caserta. Il traffico è deviato sulla variante adiacente (SS7var Formia-Garigliano) con indicazioni sul posto». La comunicazione arriva dall'Anas che spiega come «la chiusura si è resa necessaria in seguito a un incidente avvenuto nella prima mattina di oggi. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, ha tranciato uno dei tiranti del ponte ad arco e ne ha compromesso un secondo».L’incidente non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas e i Vigili del Fuoco che hanno disposto la chiusura al traffico del ponte «al fine di eseguire accertamenti e avviare la progettazione degli interventi di ripristino necessari a garantire la sicurezza della circolazione».