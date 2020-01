Incidente lungo la galleria Collurania verso l’A24. Una Kia Sportage Solaro, ieri sera verso le 19, mentre percorreva il raccordo in direzione L’Aquila, è finita fuori strada ribaltandosi al centro della carreggiata, dopo aver urtato più volte i cordoli in cemento laterali e le pareti della galleria.



A seguito del violento impatto i due uomini 40enni a bordo dell’auto hanno riportato traumi e contusioni e sono stati trasportati con un'ambulanza della Croce Bianca di Teramo al l’Ospedale Mazzini di Teramo per essere sottoposti ad accertamenti.



I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e a collaborare con il personale del carroattrezzi che ha provveduto a recuperarla. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per effettuare i rilievi dell’incidente e regolare il traffico. La carreggiata in direzione L’Aquila è rimasta chiusa per tutta la durata dell"intervento durato circa due ore. Si è formata una lunga fila di veicoli, smaltita solo quando si è reso possibile ripristinare il traffico su una corsia di marcia. A causa della lunga permanenza in luogo chiuso all’interno della galleria, una donna è stata colta dal panico ed ha avuto la necessità di uscire al più presto all’aperto. I pompieri l’hanno trasportata fuori dalla galleria, per poi accompagnarla all’uscita di Villa Vomano, dove è stata raggiunta in auto dal marito appena la galleria è tornata ad essere transitabile. Ultimo aggiornamento: 09:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA