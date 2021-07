Carbonia, auto prende fuoco dopo un frontale: muore la sedicenne Beatrice Arru

Una ragazzina di soli 16 anni, Beatrice Arru, è morta in un incidente stradale avvenuto alle 4 a Carbonia, nel Sulcis. Altre tre persone sono rimaste ferite e tra queste una ragazzina che è stata ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto alle 4 in via Costituente. Per cause non ancora accertate una Opel Corsa condotta da un 18enne e con a bordo la vittime e gli altri tre ragazzini si è scontrata frontalmente contro una Ford Focus condotta da un 36enne.

APPROFONDIMENTI SALO' Lago di Garda incidente, Greta poteva essere salvata. E spunta il... LOMBARDIA Brescia, morti giovani fidanzati in incidente in galleria. A Velletri... FRANCIA Miriam Segato, uccisa da un monopattino a Parigi. Fermate due... CAMPANIA Investita da una minicar insieme alla figlia: morta 40enne a San... SAN VITO AL TAGLIAMENTO Si ribalta con il muletto in fabbrica a Pordenone, muore operaio di... PRATO Luana D'Orazio, indagato il marito della titolare della fabbrica... PAVIA Pavia, morti due operai investiti da vapori tossici LATINA PAY Schianto in moto contro una minicar morta una ragazza UMBRIA Strage sulle strade, l'Aci spiega:«Disabituati alla guida...

Lago di Garda incidente, Greta poteva essere salvata. E spunta il video dei tedeschi ubriachi

Miriam Segato, uccisa da un monopattino a Parigi. Fermate due ragazze: «Avevano bevuto»

A causa del violentissimo impatto la Opel Corsa ha preso fuoco. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei carabinieri del Radiomobile di Carbonia e del 118. Purtroppo per le 16enne non c'è stato nulla da fare. Gli altri tre feriti, due dei quali con fratture, traumi e ustioni dovuti all'incendio dell'auto, sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente.