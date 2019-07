Auto esce di strada e precipita in un torrente: due morti

Due morti a Pistoia per un incidente stradale dove l'auto su cui viaggiavano le vittime, è uscita di strada, ha sfondato una protezione ed è finita nel greto del torrente Bure, diversi metri più sotto. È successo in via di Santomoro, sul versante nord della città. Le vittime sono un uomo ed una donna.Sul posto vigili del fuoco e 118 che ha mandato due ambulanze e un elicottero ma per entrambi il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso. Secondo quanto appreso, l'uomo sarebbe morto subito mentre per la donna è stato avviato un tentativo di rianimazione ma poi è deceduta anche lei. Presente anche la polizia municipale.