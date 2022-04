Rieti, va dal dentista e quando esce ritrova l'auto distrutta Foto

RIETI - Va dal dentista e quando esce trova l'autovettura semidistrutta. È questa, in sintesi, la disavventura di una donna reatina, Roberta Cappelletti, che il 21 aprile, dopo aver parcheggiato la sua autovettura - una Peugeot 207 - in via Mattia Battistini, una traversa di viale Maraini, per poi raggiungere lo studio dentistico dove l'aspettavano per un piccolo intervento, una volta uscita si è ritrovata di fronte all'amara sorpresa. Il fascione anteriore completamente distrutto e parte della fiancata destra abbozzato, con evidenti segni di urto con un altro automezzo (di colore rosso), il cui conducente ha pensato bene di allontanarsi senza minimamente lasciare un recapito o, ancora meglio, aspettare il proprietario dell'auto incidentata.

Per la malcapitata non è rimasto altro da fare che prendere atto dell'accaduto e denunciare il fatto via social pubblicando le foto della propria autovettura coi danni ancora freschi e appellandosi a chiunque possa essersi incontrato con l'automobilista autore del danno. "Questa è la civiltà che ci circonda - scrive la signora Roberta come incipit del post -. In via Mattia Battistini, magari se qualcuno ha visto o sa di qualche telecamera....". L'appello in poco tempo è diventato virale e in tanti hanno manifestato solidarietà alla malcapitata ricondividendo il posto e invitandola a sporgere denuncia alle forze dell'ordine, nella speranza di rintracciare l'automobilista resosi protagonista di un gesto di inciviltà.