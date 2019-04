Autista Atac rapinato alla fermata: il bandito estrae la pistola, lui reagisce e lo chiude nel bus

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di paura per un autista dell' Atac, aggredito e rapinato a bordo dell'autobus della linea 503. E' successo all'alba di ieri, tra le 4 e le 5 in zona Anagnina, sulla Circonvallazione Orientale, direzione Ciampino . Il conducente del bus, un romano di 49 anni, si è trovato davanti un 20enne salito a bordo del mezzo pubblico ad una fermata.Il giovane, fintosi passeggero, ha subito estratto una pistola e, puntandola contro l'autista lo ha minacciato facendosi consegnare il portafogli. Da qui ne è nata una colluttazione. Il conducente, che nel frattempo era riuscito a spingere il pulsante d'allarme a bordo del mezzo pubblico, è stato aggredito dal 20enne che lo ha colpito con un paio di pugni e con alcuni calci.In soccorso del 49enne sono giunte due autoradio dei Carabinieri del radiomobile di Castel Gandolfo. I militari sono saliti sul bus, disarmando e arrestando il 20enne, che era stato chiuso dentro dall'autista del mezzo. L'arma del giovane, è risultata poi essere una pistola ad aria compressa, riproduzione di una semi automatica vera è stata sequestrata. Il portafogli rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Il 20enne, originario di Taranto, è stato arrestato per rapina e lesioni personali e sottoposto agli arresti domiciliari.