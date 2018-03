© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPE SAN GINESIO - Lutto per la morte di, una bimba di soli 16 mesi. La piccola, che aveva problemi di salute fin dalla nascita, è deceduta all’ospedale di. Un dolore immenso per i genitori Roberto Lombi, autista, e la madre Romina Maccari, casalinga originaria di Tolentino.Hanno fatto di tutto per la piccola che nel corso di questi mesi ha subito diversi interventi chirurgici. Sembrava che stesse meglio, invece il quadro clinico è improvvisamente peggiorato. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione della coppia che vive a, ai confini con Loro Piceno. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Michele Arcangelo a Passo Ripe San Ginesio.