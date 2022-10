Aurora Caruso morta a 22 anni sulla Statale di Ancona, lo strazio della madre: «Siamo morti anche noi»

OSIMO - La mamma di Aurora Caruso ha scritto su Facebook ieri sera, poco dopo la tragedia: "Questa sera siamo morti anche noi". Al cordoglio si è aggiunto il fratello: "Sei sempre stata una ragazza carina, simpatica amorevole e fantastica, oggi mi si rompe il cuore sapendo che non sarai più con noi, ci manchi sorella mia, Riposa in pace amore mio".

Viveva a Collemarino con la famiglia e la sua vita si è spezzata in un tremendo schianto contro un'altra auto, all'incrocio tra via Sbrozzola e la Statale adriatica. Sull'incidente, da prassi verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale. Ferito, ma non in maniera grave, l'altro conducente, 21enne di Polverigi. La ragazza è morta sul colpo.