Scampia, attore di Gomorra (in sedia a rotelle) massacrato di botte e costretto a lasciare casa per un debito di droga

Massacrato di botte per un debito di droga. Salvatore Abbruzzese, 28 anni, noto al grande pubblico per aver interpretato il piccolo Totò nel film "Gomorra", è stato pestato e costretto a lasciare il suo appartemento a Scampia per non aver saldato un debito da 60 euro con gli spacciatori, che dopo un anno ne pretendevano 2.500. I fatti risalgono a luglio dello scorso anno, ma ora i carabinieri hanno arrestato due persone - Leopoldo Marino (39 anni) e Carmine Pandolfi (25) - con le accuse di estorsione e lesioni aggravate dal metodo mafioso. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

Salvatore Abbruzzese pestato a sangue e costretto a lasciare casa per un debito

Salvatore Abbruzzese comincia a spacciare per la camorra nel 2020, dopo aver perso il lavro a causa della pandemia. Riesce a guadagnare bene, anche 700-800 al giorno, lavorando per il clan della Vanella Grassi. Ma viene arrestato, prima finisce in carcere, poi va ai domiciliari. A casa, mentre aiuta la madre nelle faccende domestiche, cade e si frattura entrambi i calcagni. Finisce su una sedia a rotelle e, da questo momento, per lui le cose precipitano veramente. A casa si presentano Marino e Pandolfi. Pretendono il pagamento di un debito, 60 euro, per un grammo di cocaina acquistato nel 2020 e mai pagato. I due aguzzini non si fanno intenerire dalla sua sedia a rotelle: deve pagare 2.500 euro oppure prendere le sue cose e andare via, con la madre, da quell'abitazione dove ha vissuto legittimamente per 27 anni.

Abbruzzese non ha quella cifra e inizia il calvario. Il primo approccio è del 10 luglio 2021: i due, dopo avere fatto le loro richieste, tra cui la restituzione in poche ore dei 2.500 euro, gli rivolgono minacce di morte: «consegna le chiavi altrimenti ti "atterriamo" (seppelliamo, ndr)». Il giorno dopo gli aguzzini tornano alle 23.30. Si rendono conto che anche questa volta non avranno i soldi. Allora picchiano Luigi con calci, pugni e ginocchiate, fino a farlo sanguinare. Anna dorme, ha problemi di udito, ma le urla del figlio le sente. Interviene e riesce a farli uscire da casa sua. L'ultimo raid è del 12 luglio. Marino e Pandolfi si presentano alle 16, per il terzo giorno consecutivo: concedono a madre e figlio solo pochi minuti per raccogliere le loro cose. Poi li mettono alla porta in malo modo e con un ultimatum da brividi: «Non ti avvicinare più a Scampia». Dai controlli dei carabinieri è anche emerso che i due indagati, direttamente o tramite loro familiari, hanno goduto pure del reddito di cittadinanza.