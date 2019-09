Cercatore di funghi attaccato da uno sciame di vespe: è grave

Un cercatore di funghi è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato attaccato da uno sciame di vespe. È successo nei boschi di Santa Maria Maggiore (Vco). Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino e quindi un elicottero del servizio 118 per il trasporto all'ospedale di Domodossola. L'uomo risiede in Valle Vigezzo.